Погода в Украине 9 марта резко изменится, большую часть страны накроют сильные дожди и похолодание

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

Так на западе единственным регионом, где не будет дождей, будет Закарпатье. На остальной части будут дожди. Столбик термометров покажет 6-10 градусов тепла. Ночью же похолодает: от 1 до 5 выше нуля.

Аналогичной ситуация будет и на севере. Дожди будут сопровождаться дневными 8-11 тепла. Ночью похолодает вплоть до +4 по Цельсию.

Центральным областям также не стоит расслабляться – будут дожди. Но они не помешают прогреться воздуху до 8-15 градусов тепла. Ночью на улице будет холодно – от 3 до 7 по Цельсию.

А вот на юге Украины будет солнечно. Более того, воздух там прогреется до небывалых 13-18 градусов тепла. Также тепло будет и ночью – от 5 до 8 градусов по Цельсию.

Похожей ситуация будет и на востоке страны. Дневные +15+18 градусов будут сопровождаться абсолютно солнечной погодой. Тепло также сохранится и ночью – будет +5+8 по Цельсию.

В Киеве и области синоптики прогнозируют дожди и +8+10 по Цельсию. Ночью же похолодает до +3 тепла.

Напомним, что март отменяется: аномальная погода снова накроет Украину, весна слетела с катушек.

Как сообщала Politeka, аномальная температура в Киеве поразила метеорологов: такого не было десятки лет.

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