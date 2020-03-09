В связи с эпидемией коронавируса Covid-19, в Украине чиновников обязали принять срочные меры
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на решение украинского правительства.
Так, на границе пограничники будут осуществлять осмотр всех лиц, которые прибывают из-за границы, а также с территории аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.
Кроме того, до 11 марта чиновники должны проверить и определить объем средств, которые необходимы для пополнений государственного резерва. При этом Минздрав и Минфин должны до этого числа предложения по увеличению финансирования на закупку лабораторными центрами Минздрава изделий медицинского назначения.
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Уточним, что в Украине также создадут сеть центров контроля и профилактики.
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В двух украинских областях объявили о карантине. Между тем, пока власти говорят о том, что активно принимаются меры по обеспечению безопасности, один из наших граждан решил себя перестраховать.
Так, на одной из улиц Харькова сфотографировали сотрудника одной и компаний доставки. На молодом человеке были обычная куртка и джинсы с кроссовками, но внимание привлек противогаз, который он натянул на лицо.
Снимки тут же распространились по сети. В одной из групп сделали публикацию с припиской: "Защита от коронавируса уровня Glovo".
Напомним, тысячи украинцев оказались в заложниках в Италии, тревожные данные.
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