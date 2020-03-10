Неизвестные атаковали пассажирский поезд, выполнявший рейс из Львова в Москву

Об этом информирует местное издание Варта ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сообщается, что ЧП произошло позавчера, 8 марта.

Неизвестные хулиганы решили забросать камнями пассажирский поезд, следовавший в столицу страны-агрессора. Один из камней попал в пассажирский вагон и разбил стекло.

Люди, которые находились внутри вагона, сняли произошедшее на видео.

В результате нападения на пассажирский поезд с украинцами никто не пострадал. Однако, в социальных сетях мнение людей разделилось: одни выступили против варварских поступков, а другие — поддержали атаковавших.

"У нас такого маршрута, как Львов-Москва, не должно быть еще с 2014 года, у нас нет связи и не должно быть с этим государством никакого", "Причем тут поезд, нужно было забрасывать на перроне заробитчан камнями", " А может,люди едут к родственникам... Многие и так знают, что люди ездят в рашку на заработки и не от хорошей жизни. И вполне возможно, что те кто и кидал, сам ездит на заработки", "Заробитчане, которые катаются в Польшу забросали поезд с заробитчанами, которые катаются в Москву. Обиделись, что им места не хватило в поезде", - пишут украинцы в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что Укрзализныця ошарашила украинцев новыми расценками на билеты. Известно, что билеты на пассажирские поезда подорожали с 1 марта 2020 года.

По информации пресс-службы Укрзализныци, начиная с марта, цены на билеты будут расти на 2% ежемесячно.

"Планируется провести индексацию вагонной составляющей в четыре этапа в общей сложности на 8,5% за год. А тарифы на пассажирские перевозки, похоже, ждет ползучая индексация - плюс 2% в течение 10 месяцев, начиная с марта - в итоге рост на 22% относительно начала года", - говорится в сообщении монополиста.

По прогнозам Укрзализныци, благодаря повышению цен на билеты доход компании в 2020 году может вырасти на 13%. Более того, монополист планирует ежемесячно повышать тарифы на грузоперевозки на 2,5%.

Напомним, глава Укрзализныци получил 9 миллионов зарплаты и приятный подарок от жены.

Как сообщала Politeka, раскрылись преступления экс-главы "Укрзализныци" Кравцова, украинцы в ярости.

Также Politeka писала, что глава Укрзализныци Кравцов с девятью млн зарплаты лишился главного: озвучен вердикт