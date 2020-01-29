Скандального Евгения Кравцова с 9 млн зарплаты уволили с поста главы «Укрзализныци»

В среду, 29 января, Кабмин согласовал увольнение главы «Укрзализныци». Об этом на брифинге объявил премьер-министр Алексей Гончарук. Он рассказал о том, что соответствующее решение было принято на заседании правительства.

«Мы согласовали увольнение руководителя «Укрзализныци». Это, по нашему мнению, важный шаг для перезагрузки в этой важной государственной компании», - сообщил премьер.

Примечательно, что отставка Кравцова произошла на фоне новостей о том, что управление "Укрзализныци" будет передано под контроль немецкой компании Deutsche Bahn.

Стоит отметить, что Кравцов говорил о том, что хочет уйти в отставку еще в конце прошлого года. Он утверждал, что планирует перейти в публичный сектор.

Кравцов возглавлял «Укрзализныцю» с 30 марта по 25 мая 2016, а затем с 10 августа 2017 года. Он также занимал пост заместителя министра инфраструктуры Украины.

Увольнение Кравцова в правительстве анонсировали заранее. Так, мы писали о том, что его уволят с должности в течение ближайших недель. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в кулуарах форума "Дороги UA 2020".

"Я рассчитываю, что решение по этому вопросу будет в течение нескольких недель. Потому что это процедура, требующая решения набсовета. Если бы это было мое личное решение, то я бы уже подписал заявление на увольнение. Но процедура иная", – заявил Криклий.

О том, кто будет руководить "Укрзализницей" после Кравцова, пока неизвестно.

Также по словам Криклия, "в ближайшее время" будут менять руководство УЗ, потому что украинцы получали услугу крайне низкого качества.

Напомним, что Евгений Кравцов, глава "Укрзализныци", чьми доходами занялось ГБР, опубликовал свои доходы. Документы были поданы за 2018 год. В них указано, что зарплата его составила 9,75 млн гривен. В среднем он получал около 812 тысяч гривен. Кравцов еще задекларировал подарок от жены на сумму 118 тысяч гривен, а также 20 тысяч долларов и 240 тысяч гривен на счетах в банке.

Напомним, глава Укрзализныци получил 9 миллионов зарплаты и приятный подарок от жены.

Как сообщала Politeka, раскрылись преступления экс-главы "Укрзализныци" Кравцова, украинцы в ярости.

Также Politeka писала, что глава Укрзализныци с 9 млн зарплаты довел украинцев, пришло время расплаты.