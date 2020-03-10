Коронавирус COVID-19 не только мутировал, но и обрел способность маскироваться под другую болезнь

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом – они воссоздают ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге. Об этом стало известно во вторник, 10 марта, передает издание The Straits Times.

Известно о двух случаях, когда пациенты оказались в больнице с симптомами денге – у них была высокая температура и сыпь. При этом они не жаловались ни на насморк, ни на боль в горле (типичная клиническая картина коронавируса).

Когда пациентов проверили на коронавирус, анализы подтвердили его наличие. Позже специалисты рассказали, что лабораторные исследования "могут показывать ложноположительные результаты на денге".

"Отказ от рассмотрения COVID-19 из-за положительного результата быстрого теста на лихорадку денге имеет серьезные последствия не только для пациента, но и для общественного здравоохранения", − уточнили специалисты.

По словам исследователей, основная задача врачей сейчас – проводить точную диагностику на коронавирус.

Напомним, по состоянию на утро 10 марта в мире сейчас официально подтверждены 114 219 случаев заболевания коронавирусом, умерли 4 026 человек, выписаны из больниц - 64 147 человек. Стоит отметить, что Италия - наиболее пострадавшая от вируса страна после Китая. Там за сутки вирус COVID-2019 подхватили почти 2 тысячи человек.

Тем временем, в Китае Коронавирус пошел на спад, за сутки там зафиксировано 19 новых больных. За все время распространения вируса в Китае насчитали 80754 случая заражения. Летальных случаев зарегистрировали 3136.

Всего там вылечились 59885 человек. Также на лечении находятся более 17 тысяч человек, состояние 4,7 инфицированных считается тяжелым.

Напомним, кошмар на судне с украинцами, количество жертв вируса растет: "зараженных придется..."