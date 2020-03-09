Болезнь уже пробралась на море!

Вспышка коронавируса Covid-19 спровоцировала закрытие всех горнолыжных курортов в Италии, болезнь также пробралась на круизные лайнеры

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на международные СМИ.

Так, в Италии власть решила закрыть все горнолыжные курорты, опасаясь вспышки Covid-19.

«Мы решили закрыть все горнолыжные курорта со вторника»,- отметил министр по делам регионов Франческо Бочча.

По его словам, подобные меры пришлось принять после того, как были закрыты курорты в регионе Ломбардия.

Еще хуже ситуация сложилась в Египте. Там на круизном лайнере Luxor Nile, который следовал по реке Нил из Асуана в Луксор, обнаружили коронавируса. Заразились 45 человек. Среди них 19 иностранцев. Всего на борту был 171 человек.

А вот на борту круизного лайнера возле берегов Калифорнии коронавирус обнаружили у 49 пассажиров. На борту есть граждане Украины

«По информации Государственного Департамента США, на борту круизного лайнера "​​Grand Princess" находится 49 граждан Украины. Сейчас Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет информацию о возможном наличии среди инфицированных граждан Украины», - отметил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Как известно, на борту судна находится 3500 человек из 54 стран мира.

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