Двое бойцов ООС погибли на Донбассе в результате обстрела террористов

Трагичными потерями закончился для Украины вторник, 10 марта. Как сообщили в штабе ООС, в результате удара оккупантов по военному грузовику ВСУ вблизи населенного пункта Пески под Донецком погибли два украинских бойца. Один из военнослужащих погиб на месте, а второй скончался позднее от полученных ранений.

Кроме того, семеро бойцов получили ранения средней степени тяжести, еще одного госпитализировали с боевой травмой.

Также подробностями боя поделился в своем Фейсбук журналист Андрей Цаплиенко.

«Сегодня в Песках мощный бой. Русское оружие обстреливало наших людей. Бой начался в 09:30, в 09:44 был подбит грузовик ГАЗ-66. Десять наших бойцов получили тяжелые ранения. Погибших – двое», - написал он.

Журналист подчеркнул, что потери на фронте не уменьшаются, а наоборот приближаются к уровню 2015 года.

«На мой взгляд, ситуация на фронте и, особенно, в тылу, требует того, чтобы общество знало: потери во время "перемирия" приближаются к уровню 2015 года», - подчеркнул Цаплиенко.

Он также опубликовал жуткие фотографии раненного украинского бойца, на которых можно увидеть, что осколки буквально изрешетили его ногу и руку.

Ранее мы писали, что боевики пошли в наступление под Донецком. Наступление зафиксировали утром, 10 марта в стороне Песок:

«Сегодня после 10:00 на окраинах города стали греметь взрывы, глухие хлопки, слышна стрельба».

Люди в соцсетях пишут, что всех охватила паника, очень страшно находится так близко от эпицентра боевых действий. По словам местных, масштабы атаки нешуточные:

В свою очередь в штабе ООС сделали срочное заявление:"Российские оккупанты вели огонь по позициям Объединенных сил с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения, в частности, минометов калибра 120-мм, а также применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Сейчас бой закончился. Для подавления огня противника подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ".

Кроме того, российские наемники совершили обстрел военного грузового автомобиля одного из подразделений ВСУ из противотанкового ракетного комплекса.

Напомним, боевики устроили провокации у линии разграничения на Донбассе.

Как сообщала Politeka, бой под Донецком, сделано срочное сообщение о потерях ВСУ.

Также Politeka писала, что Зеленский может вернуть Донбасс, но есть серьезная опасность: в СНБО раскрыли единственный способ.