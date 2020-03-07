Доктор Евгений Комаровский дал полезный совет родителям, которые сталкиваются с распространенной проблемой

Как сообщает Politeka.net, в этот раз на своей странице в Instagram врач затронул такую важную тему, как гиперактивные дети.

Так, Комаровский дал советы родителям, выделив 10 правил поведения с гиперактивными детьми.

Установите контакт

Обращайтесь не к люстре, а к ребенку. Убедитесь, что он слышит каждое ваше слово.

Соблюдайте «закон постоянства правил»

Есть правила поведения и эти правила постоянны. Если сегодня нельзя крутить ручку на газовой плите, то нельзя этого делать и завтра. Правила должны быть понятны, конкретны и выполнимы.

Позаботьтесь о порядке и безопасности

Сделайте всё, чтобы уменьшить вероятность травм, чтобы любые опасные предметы были подальше от ребенка или же совсем недоступными.

Соблюдайте режим

Чем чаще вы делаете одно и то же, тем лучше это у вас получается. Например соблюдать режим сна, читать сказку в одно и тоже время, а также вставать на выходных в соответствующие часы.

Помните «правило кулика»

Выискивайте то, что у ребёнка хорошо получается, и постоянно хвалите. Хвалите, хвалите, как кулик свое болото.

Знайте, что главное не победа, а участие

Хвалите ребенка не только за результат, но и за любые действия, направленные на достижения результата.

Пускайте ветер в паруса

Поддерживайте своих детей в том, что у них хорошо получается, и создавайте условия для выполнения такой работы. То есть, находите те сферы деятельности, в которых ребёнок может себя проявить лучше всего.

Направляйте энергию в нужное русло

Научитесь тратить энергию ребенка. Если вы хотите спокойно поспать, то просто обязаны вечером побегать за собакой или прокататься на велосипеде.

Учитесь искусству собираться в поход

Очень важно обеспечить ребёнку безопасность, когда куда-нибудь с ним отправляетесь. Необходимо вместе продумать, что взять с собой, а что нельзя.

Родители - тоже люди

Активно пользуйтесь любой возможностью отдохнуть от ребенка. Поэтому думайте о себе, ведь вашему ребёнку нужны мирные, спокойные мама и папа больше, чем всё остальное.

Напомним, Комаровский дал важный совет родителям детей: «Это повод явиться к врачу» .

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал об опасности сна для младенцев.

Также Politeka писала, что Комаровский рассказал, как организовать здоровый сон для всей семьи.