ВСУ могут и будут отвечать на провокационные обстрелы со стороны российско-оккупационных войск "Л/ДНР"

Об этом заявил Владимир Зеленский во время презентации нового министра обороны, передает Politeka.net.

В частности, глава государства прокомментировал гибель бойцов в результате обстрела автомобиля ВСУ из ракетного комплекса.

По словам Владимира Зеленского, украинские военнослужащие уполномочены давать ответ на провокации со стороны российско-террористических группировок "Л/ДНР".

"Я не советую противнику думать, что наше желание мира, ослабляет нашу способность дать отпор. Это не так. Украинские воины уполномочены всегда давать адекватный, мощный ответ на действия агрессора. Тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять в украинских солдат, фатально ошибается. И это доказывает статистика потерь противника в марте", - уверенно заявил президент.

Подытоживая, Владимир Зеленский добавил, что "сегодня мы делаем всё ради мирного урегулирования конфликта на востоке Украины".

Ранее мы рассказывали о том, что российские войска озверели на Донбассе. По информации пресс-центра штаба ООС, за минувшие сутки оккупационные формирования "Л/ДНР" 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Сообщалось, что российские войска били по нашим позициям из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, на передовой активизировались вражеские снайперы.

Вблизи Песков оккупационные войска "Л/ДНР" с ракетного комплекса обстреляли грузовой автомобиль ВСУ. В результате обстрела погиб один боец, еще один скончался впоследствии от ранений. Семь военнослужащих получили различные ранения и были госпитализированы.

Также пресс-центр штаба ООС отметил, что в результате обстрела позиций погиб еще один боец ВСУ и еще один получил боевую травму.

Напомним, боевики устроили провокации у линии разграничения на Донбассе.

Как сообщала Politeka, бой под Донецком, сделано срочное сообщение о потерях ВСУ.

Также Politeka писала, что Зеленский может вернуть Донбасс, но есть серьезная опасность: в СНБО раскрыли единственный способ.