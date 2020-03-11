Погода в Украине попадет под влияние атмосферных фронтов мощного циклона

Чего ждать украинцам в ближайшие дни на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что циклоничность Gizela сейчас бушует на севере Европы. Погода в зоне влияния этой мощной циклоничности сложная и изменчивая. Охватывает непогода преимущественно северную часть и северо-запад, но дотягивается Gizela своими фронтами и к Украине.

В четверг, 12 марта, в Украине пройдут дожди в восточной части и местами на западе. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

Ветер в западных и северных областях будет порывистый, до сильного.

Теплая погода удержится, согласно прогнозу, ожидается+ 11 + 17 градусов.

В Киеве завтра порывистый ветер, без осадков и около +14 градусов.

А вот на выходных существенно похолодает, вплоть до морозца.

Ранее мы рассказывали о том, лето 2020 года запомнится украинцам ливнями, градами и резкими перепадами температур.

По словам Леонида Горбаня, настоящее лето наступит в Украине не по календарю, а аж в августе. Но жара начнется уже в мае. Что касается июня и июля, то в эти месяца Украину будет заливать.

Аналогичный прогноз озвучил и Назарий Данилюк. Он утверждает, что после жаркого и засушливого мая Украину накроют ливни, которых будут сопровождать шквальные ветра.

Ливни якобы закончатся в середине июня, а температура воздуха поднимется до +24. Такой погода продержится до конца месяца, а в июле украинцам нужно готовится к ураганам, дождям и перепадам температур.

Но с такими прогнозами не согласен другой синоптик Владимир Деркач. Он успокоил украинцев, что сильной жары не стоит ожидать летом, а высокая температура будет только пару дней в месяце. Но дожди, как рассказывает эксперт, будут и в августе.

Напомним, что март отменяется: аномальная погода снова накроет Украину, весна слетела с катушек.

Как сообщала Politeka, аномальная температура в Киеве поразила метеорологов: такого не было десятки лет.

Также Politeka писала, что беспощадная буря обрушилась на страну, много жертв: "дома разрывало в щепки", страшные кадры.