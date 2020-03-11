Видеообращение мэра Киева Виталия Кличко о карантине из-за коронавируса, который вводится в столице с 12 марта, произвело эффект разорвавшейся бомбы

Аналитики, эксперты и прочие тут же взялись гадать о целесообразности такого решения, а также предполагать, чем он обернется, передает Politeka.

Так, известный украинский блогер Мирослав Олешко предупреждает, что кризис, который последует в результате карантина, угробит город, ведь у Киева нет такого запаса прочности.

«Мы не Италия, мы не Рим, мы не Париж. Мы не можем себе позволить экономический кризис. Мы его не выдержим. У нас граждане на пособиях не сидят. Кличко по-тупому панику нагнетает, когда этого ещё можно не делать...», – пишет он на своей странице в Фейсбуке.

По словам автора, никто не подумал о том, что если закроются ТРЦ и кинотеатры, люди останутся без зарплат.

«А налоги платить и за аренду, убытки он будет возмещать?», – интересуется автор.

Правда, уточняет блогер, уже через 20 секунд градоначальник оправдался, что в местах массового скопления людей просто будут проводить дезинфекцию.

«Так закрывать будут или нет? В одном видео две абсолютно разные информации. Это Кличко, нечему удивляться. Но когда ты говоришь «закрыть ТРЦ» - ты создаёшь панику, повышение цен», – подчеркнул Олешко.

И тут же навел в пример Таиланд, где дезинфекция проводилась еще давным давно без всяких объявлений мэра. В Киеве тоже никто не мешал это все делать гораздо ранее. А не теперь, когда паникой охвачена приличная часть населения.

Позже Мирослав опубликовал несколько фото, на которых показал, как украинцы активно закупаются продуктами в супермаркетах после слов Кличко.

Ранее мы писали, чо в Киеве из-за связанных с коронавирусом ограничений перенесли пробное тестирование Внешнего независимого оценивания (ВНО). Оно может состояться в апреле.

«Мы договорились с региональным центром ВНО о том, что пробные тесты, которые должны были пройти в конце марта, мы проведем после того, как ситуация стабилизируется. Это может быть в апреле. Учеба в школах до конца марта будет проводиться дистанционно», – заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

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