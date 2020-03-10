Кабмин озаботился передвижениями украинских заробитчан в связи с риском эпидемии коронавируса

Как стало известно, во вторник, 10 марта, прошло заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором обсуждалось противодействие распространению коронавируса в Украине.

Телеграм-канал «ЗеРада» со ссылкой на собственный источник рассказал, что в данный момент правительство всерьез озаботилось рисками, связанными с распространением заболевания.

В частности, рассматривается возможность в ближайшие дни отменить массовые мероприятия и ввести дополнительные меры контроля на границах. Кроме того, серьезную угрозу представляют заробитчане, которые на фоне распространения болезни в Европе все активнее возвращаются в Украину.

«Запретить им въезд нельзя - они граждане страны. Их много и они потенциально заражены. Ситуация очень непростая», - говорится в публикации.

Ранее мы сообщали, что мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай COVID-19, госпитализировали во вторник, 10 марта, в Черновцах. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания.

Таким образом, с подозрением на коронавирус, в больнице сейчас находится 3 человека.

Напомним, что результаты тестов на коронавирус у шести буковинцев, которых ранее госпитализировали в инфекционное отделение областной клинической больницы, оказались отрицательными.

Также стало известно о самочувствии первого инфицированного коронавирусом COVID-19 в Черновцах. По состоянию на утро 10 марта, у больного была нормальная температура, но в то же время слабость. Лечение продолжается.

Напомним, американские ученые выяснили, на какой день после заражения, коронавирус дает о себе знать.

По результатам проведенных исследований, в среднем инкубационный период длится 5,1 дня. Примерно половина инфицированных к этому времени ощущают на себе первые симптомы коронавируса.

Напомним, коронавирус в Украине ударил с новой силой, количество людей в больницах растет.

Как сообщала Politeka, медики ответили, через сколько дней коронавирус проявляется после заражения.

Также Politeka писала, что Польша вводит жесткий контроль на границе с Украиной: срочное заявление.