Известный актер Алексей Горбунов высказал свое мнение о войне на Донбассе

Он вспомнил, как посещал зону АТО и помогал финансово защитникам Украины.

«Я вдохновляюсь, когда приезжаю в „АТО“ или в госпиталь. Эти пацаны по 25, по 26 лет... Поговорив с ними 10 минут, я понимаю, сколько фильмов за эти три года мы должны были снять про этих пацанов, про женщин, про медсестёр», — заявил актер.

Кроме того, он уверен, что должен наступить мир, и актер ждет этого с нетерпением.



«Мы обязаны примириться. Поскольку, во-первых, это уже очень долго продолжается и люди гибнут со всех сторон. И задача всех людей — это заканчивать войны вообще, и находить выход. Я жду не дождусь, когда это всё закончится», - говорил он в другом интервью.

Стоить отметить, что он решился бросить успешную карьеру в Российской Федерации и переехал жить в Киев, ведь здесь его Родина.

Он отметил, что выступает против списков, в которые записывают артистов, а они потом не могут приехать на территорию соседнего государства. Ему не нравится, что это приносит проблемы людям.

Желание переехать у знаменитого актера появилось после того, как он увидел "Революцию достоинства" и даже побывал на Майдане. После увиденного он неожиданно осознал, где его место и корни.