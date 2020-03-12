Нападение в Киеве на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо во время презентации Национальной платформы примирения и единства вызвало небывалый ажиотаж у пользователей сети

Напомним, в четверг, 12 марта, произошли столкновения между Сивохо и активистами "Нацкорпуса". Последних возмутили слова советника о "внутреннем конфликте на Донбассе" вместо заявлений о российско-украинской войне. Активисты назвали Сивохо врагом народа.

Советник объяснил, что имел ввиду под "внутренним конфликтом": "Как известно, у нас идет гибридная война. Один из способов ведения войны - это инициация внутреннего конфликта и поддержка его Российской Федерацией. Какие еще вопросы".



Тем не менее, активисты прорвались в зал, выломав двери, и устроили там драку. Сивохо затолкали, и он вынужден был ретироваться.

Ситуацию активно обсуждают в сети. Мнения украинцев разделились. Некоторые считают, что советнику "мало досталось", другие пишут, что он был прав, ведь нигде в официальных документах не идет речи о войне.

"Самая позитивная новость за последний год! Есть надежда, что Украина все-таки имеет шанс."

"И от меня ещё один виртуальный пендель"

"Це вже почались погроми?"



"Как бы там ни было, это не дает права избивать человека"

"Ну, "побили" громка сказано. Так, пинка под зад дали клоуну."

"Як же повторюється історія, які ж крилаті та пророчі слова Симона Петлюри :" НЕ ТАК СТРАШНІ МОСКОВСЬКІ ВОШІ, ЯК УКРАЇНСЬКІ ГНИДИ"

"Горлопаны,которые никого не хотят слушать и понимать. Есть хоть один государственный документ,который называет войну войной?

Есть хоть одна страна в мире,которая называет это войной между рф и Украиной? Все прекрасно. понимают и суть происходящего в лугандоне, и кто чем вертит,но нельзя подменять в оф высказываниях понятия не отвечающие гос документам"

"Мало дали . Ворога треба бити сильніше ."

"хтось поясніть телепню Сивохо, що кожен хто почне говорити про примирення російською мовою автоматично будуть сприйматися як заслані козачки"

"Непонятно, зачем с цепи срываться, когда Сивохо объяснил, почему так сделал"

"Все это сценарий... Не смогли найти дурнее козла отпущения чем сивохо. Ой достанется этому дурныку. Его бросают на сьедение,а все важные делишки делаются за кулисами".

Напомним, Сивохо рассказал, как вернуть Донбасс в Украину: пять ключевых шагов

Также Politeka писала, что Сивохо не сдержался и наделал шороху на Донбассе в первый же день после назначения