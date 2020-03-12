Певец Виталий Козловский не смог обвинить РФ в войне на Донбассе

В РФ проживает много хороших людей, заявил он интервью порталу Styler.

«В стране (России), о которой вы сейчас говорите, называя агрессором, у меня живет много хороших друзей. И многие приезжают даже на мои концерты сюда. Втихаря приезжают, и поддерживают, и радуются. А таких людей очень много. Толерантных, нормальных. Понимающих, думающих людей. А мы сейчас говорим не о стране-агрессоре, а об агрессорах, которые стоят у истоков этой страны. Это две большие разницы», - заявил певец.

виталий козловский

На вопрос журналиста, кто же является этими «агрессорами», Козловский  не смог ответить.

«А я уже не понимаю, кто прав и кто виноват. Я не знаю, кого можно назвать агрессором. Наверно тех, кто между собой делит все эти деньги за счет войны. Потому что война – это деньги. Для кого-то это выгодно. Мне кажется, всегда можно найти какой-то компромисс и решение», - ответил он.

виталий козловский

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Ранее известный украинский актер, музыкант и художник Георгий Делиев рассказал, кто виноват в российско-украинском конфликте.

По его словам, все затеяли политики, которые в большинстве своем – негодяи.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу.