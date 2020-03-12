Певец Виталий Козловский не смог обвинить РФ в войне на Донбассе

В РФ проживает много хороших людей, заявил он интервью порталу Styler.



«В стране (России), о которой вы сейчас говорите, называя агрессором, у меня живет много хороших друзей. И многие приезжают даже на мои концерты сюда. Втихаря приезжают, и поддерживают, и радуются. А таких людей очень много. Толерантных, нормальных. Понимающих, думающих людей. А мы сейчас говорим не о стране-агрессоре, а об агрессорах, которые стоят у истоков этой страны. Это две большие разницы», - заявил певец.

На вопрос журналиста, кто же является этими «агрессорами», Козловский не смог ответить.



«А я уже не понимаю, кто прав и кто виноват. Я не знаю, кого можно назвать агрессором. Наверно тех, кто между собой делит все эти деньги за счет войны. Потому что война – это деньги. Для кого-то это выгодно. Мне кажется, всегда можно найти какой-то компромисс и решение», - ответил он.

Ранее известный украинский актер, музыкант и художник Георгий Делиев рассказал, кто виноват в российско-украинском конфликте.