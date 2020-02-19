Советская и российская народная и эстрадная певица Надежда Бабкина сделала скандальное заявление о войне в Украине

Так, народная артистка РФ, депутат Мосгордумы Надежда Бабкина считает, что на Донбассе боевики и украинская армия не стреляют, а стреляет "третья сила".

Ко всему прочему она обвинила Украину в том, что за годы независимости там якобы велась постоянная пропаганда против Российской Федерации.

«Жду не дождусь, когда наступит примирение. Я все время задаю вопрос: «Как они нам в глаза смотреть будут?» У меня папа обожал песни украинские: они глубинные, содержательные. Но двадцать с лишним лет, пока мы поднимали Россию с колен, там четкая пропаганда против нас велась. Они сейчас находятся в замкнутом пространстве, не знают, как мы живем, думают, что мы – варвары», - заявила народная артистка России.

Также она поделилась пропагандистской байкой о неких друзьях, которые приехали из Украины в России. Они якобы рассказали Бабкиной, что "ополченцы не стреляют, украинская армия тоже, а стреляет третья сила, причем на поражение".

Также ранее сообщалось, что советский и российский кинорежиссер Владимир Меньшов заявил, что России следовало "брать Донбасс" после оккупации Крыма.

По его мнению, любая активизация со стороны Украины может привести к плачевным последствиям, ведь Российская Федерация может пойти на более суровые меры.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

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