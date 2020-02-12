20 лет назад он еще верил якобы в РФ что-то может поменяться, но не тут-то было

Лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко не раз критиковал ситуацию, которая сложилась в Российской Федерации

Известная рок-группа "Мумий Тролль" выступит в Киеве. В последний раз "Мумий Тролль" выступали в Украине в 2017 году в Одессе с концертом к юбилею своего первого альбома "Морская". При этом в Киеве группа в последний раз была с презентацией своего десятого альбома "SOS Матросу" в ноябре 2013 года.

На фоне приезда музыкантов в Киев, Politeka.net решила вспомнить, что в свое время говорил лидер группы Илья Лагутенко о РФ.

В 2018 году артист не смог привести молодых музыкантов на музыкальный фестиваль во Владивосток, потому что экономика страны не развивается.

"У людей нет денег, потому что экономика страны не развивается. Нет новых производств, стартапов, идей. Надо, чтобы кто-то в правительстве думал другими категориями", – рассказывал певец.

Тогда же он пожаловался, что музыканты пытались договориться с компанией "Аэрофлотом", чтобы они помогли им добраться во Владивосток, но ему ответили отказом, ведь те помогают лишь, когда поступает приказ от Кремля.

"Но оказалось, что "Аэрофлот" вообще никого не спонсирует, за исключением единичных случаев по приказу Кремля. Их позиция: если мы будем цены на перелет поднимать, люди все равно будут летать, потому что им некуда деваться", - отмечал лидер рок-группы.

Он добавил, что 20 лет назад он еще верил якобы в РФ что-то может поменяться и следующему поколению будет проще, но все оказалось наоборот, ведь вернулось "на круги своя".

Напомним, что российский юморист вслед за Галкиным смешал с грязью Путина.

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