Погода в Украине 12 марта кардинально изменится, вместо холодов большинство регионов накроет антициклон

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, на севере страны ожидается облачность. Дождей не будет. Днем воздух прогреется до 12-15 градусов. Ночью же похолодает до 3-5 тепла.

Жителям центральных регионов стоит готовиться к частичным прояснениям, которые днем будут сопровождаться 13-15 градусами выше нуля. А вот заметно похолодает – от 3 до 6 тепла.

Еще больше солнечной погоды сегодня почувствуют жители юга Украины. Воздух там прогреется до 14-17 тепла. Ночью также будет тепло – вплоть до 7 градусов.

На востоке будут частичные осадки. Дожди пройдут в Луганской области. Тем не менее, это не помешает воздуху прогреться до 12-16 тепла. Ночью столбик термометра покажет от 5 до 9 по Цельсию.

Также осадки заденут и западную Украину. Столбик термометра днем покажет 14-18 тепла. Ночью же похолодает до 3-7 градусов.

В Киеве и области синоптики прогнозируют временные прояснения. Днем воздух прогреется до 12-15 тепла. Ночью же остынет до 3-6 по Цельсию.

Ранее мы писали, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал сильные морозы в середине марта. По его словам, температура может опуститься до -15 градусов.

А в мае, согласно его прогнозу, сразу начнется аномальная жара и засуха. Так, ожидается, что уже со 2 мая по всей Украине столбики термометров поднимутся до +28…+32 градусов. При этом осадков не будет.

"Май будет жаркий и засушливый, в середине месяца более двух недель без осадков. Со 2 по 27 мая почти по всем областям, кроме Карпат, не будет дождя. Сухо, жарко, температура 28-32 градуса. На яровые культуры очень плохой прогноз по урожаю", - заявил синоптик.

Напомним, что март отменяется: аномальная погода снова накроет Украину, весна слетела с катушек.

Как сообщала Politeka, аномальная температура в Киеве поразила метеорологов: такого не было десятки лет.

Также Politeka писала, что беспощадная буря обрушилась на страну, много жертв: "дома разрывало в щепки", страшные кадры.