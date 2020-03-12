Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует, что ближайшие месяцы будут аномально теплыми в северном полушарии

При этом, не обойдут эти изменения климата и Украину, утверждает географ-метеоролог Вера Балабух, передает УНИАН.

Как отметила эксперт, существует большая вероятность того, что характерные для 2019 года процессы проявляться и в нынешнем году. При этом потепление на территории нашей страны происходит более высокими темпами, нежели в целом на планете. А в последние годы только усиливается.

"Зима 2019-2020 годов действительно удивила продолжительностью аномального тепла. Это явление нужно исследовать", – говорит Балабух.

Она предполагает, что причиной этому стала аномально высокая температура Атлантического океана и мощный циклон в районе северного полюса.

"Температура воды в Атлантике в 2019 году была высокой и остается аномально высокой сейчас. Океан прогрелся уже до глубины двух километров!" – подчеркнула метеоролог.

Ранее мы рассказывали о том, лето 2020 года запомнится украинцам ливнями, градами и резкими перепадами температур.

По словам Леонида Горбаня, настоящее лето наступит в Украине не по календарю, а аж в августе. Но жара начнется уже в мае. Что касается июня и июля, то в эти месяца Украину будет заливать.

Аналогичный прогноз озвучил и Назарий Данилюк. Он утверждает, что после жаркого и засушливого мая Украину накроют ливни, которых будут сопровождать шквальные ветра.

Ливни якобы закончатся в середине июня, а температура воздуха поднимется до +24. Такой погода продержится до конца месяца, а в июле украинцам нужно готовится к ураганам, дождям и перепадам температур.

Но с такими прогнозами не согласен другой синоптик Владимир Деркач. Он успокоил украинцев, что сильной жары не стоит ожидать летом, а высокая температура будет только пару дней в месяце. Но дожди, как рассказывает эксперт, будут и в августе.

Напомним, что март отменяется: аномальная погода снова накроет Украину, весна слетела с катушек.

Как сообщала Politeka, аномальная температура в Киеве поразила метеорологов: такого не было десятки лет.

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