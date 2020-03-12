Районные «решалы» Виталия Кличко – источник всех проблем Киева

Как сообщает Politeka, об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он отметил, что после отставки генпрокурора Рябошапки экс-президент Петр Порошенко и его ближайший соратник мэр Киева Кличко лишились его защиты. Лесев подчеркнул, что до этого у прокуроров не было вопросов ни к градоначальнику, ни к его «решалам на районах», однако теперь ситуация может измениться.

В частности ведущий отметил, что Троещина попала в орбиту влияния Кличко и Порошенко после того, как предыдущий глава района был уволен Владимиром Зеленским в июле 2019 года, а и. о. главы стал Сергей Снопков.

«Весь район находится под контролем небольшой группы лиц. Все депутаты Киевсовета и все из фракции Порошенко-Кличко «Солидарность». Это Анна Старостенко…Это, также, Юрий Зубко. Главный лоббист киевских застройщиков на Троещине…И, наконец, это Сергей Майзель. Ближайший подручный Кличко, и главный мастер по схемам на транспорте. Это тот самый пацан, который засветился на «Феррари» за 400 штук баксов… И вот эта бригада – Снопков, Старостенко, Зубко и Майзель – сегодня управляют Троещиной. Натуральная ОПГ», - заявил Лесев.

Он рассказал о том, что за годы Кличко в кресле мэра в столице было построено всего три школы, а выехать с Троещины утром стало практически невозможно.

«Метро нет и точно при Кличко его там не будет. Все стоит. Левый, Правый берег, мосты. Парковых зон там с гулькин нос. А они каждый год возводят там новые высотки. Вот натуральная саранча», - возмутился Лесев.

Он подчеркнул, что эта «ОПГ» «доит Троещину вдоль и поперек».

«Перекупают за бесценок коммунальную собственность. Схематозят на транспорте. Куда не сунься – везде эта бригада Кличко. И вот скажите, как может поменяться в нашей стране жизнь простых людей, если у власти все те же самые беспредельщики? Сменился только художественный руководитель с Порошенко на Зеленского», - подытожил ведущий.

Напомним, у киевлян лопнуло терпение, дошли до Зеленского: «Требуем уволить Кличко».

Как сообщала Politeka, Кличко установил позорный рекорд, не открыв ни одной станции метро.

Также Politeka писала, что Кличко посеял панику новым заявлением из-за коронавируса.