Виталий Кличко войдет в историю как единственный мэр, который за последние полвека не открыл ни одной станции метро в Киеве

В это время столичный метрополитен переполнен, а жители Левого берега часами стоят в пробках по пути домой. Примечательно, что киевлянам обещают метро на Троещину уже 40 лет. В частности, сам Кличко собирался это сделать за 5 лет еще в 2015-м. Осенью 2019-го он озвучил новую информацию, мол, еще необходимо пять лет. Итого уже получается 10.

Когда депутаты Киевсовета упрекнули градоначальника в том, что тот игнорирует проблемы с транспортом, Кличко объяснил ситуацию нехваткой бюджета, по крайней мере, когда он только вступил в должность, передает depo.ua. Год назад, когда бюджет увеличился вдвое, Кличко заявил о намерении открыть новую станцию метро в сторону Виноградаря, озвучив термин в полтора года, то есть сроки завершаться приблизительно летом 2020.

Примечательно, что последнюю новую станцию метро в Киеве - "Теремки" - открыли в 2013 году. Как ни крути, но уже прошло семь лет, и такого разрыва между открытиями станций не было ни разу в истории столичного метро. Были случаи, когда между открытиями станций минуло пять лет.

Для сравнения, в столице РФ Москве за последние пять лет открыли 35 станций метро. А в Минске весь 2019 год ударными темпами шли работы по строительству четырех станций, которые должны открыть в этом году.

Согласно мнению эксперта в сфере транспорта Александра Кавы, Кличко не построила не только ни одной станции метро, но и ни одной трамвайной линии или транспортной развязки. За время его каденции, можно было приобрести новые современные электропоезда, построенные специально для городских перевозок. Это обеспечило бы пассажирам комфорт и скорость доставки. Курсирующие ныне по столице составы не приспособлены для этого.