Ситуация с распространением коронавируса Covid-19 в мире и в Украине накаляется

В Украине готовят новые меры, чтобы остановить распространение пандемии. Об этом сообщает УП со ссылкой на собственный источник в Офисе президента Украины.

В пятницу, 13 марта, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) проведет экстренное заседание, на котором обсудят дальнейшие меры по борьбе с распространением смертельно опасного вируса в Украине.

"На заседании СНБО планируется рассмотреть вопрос закрытия границ, а именно в каком формате это возможно сделать", - уточнил осведомленный источник из окружения президента.

Ранее Кабинет министров сообщил, что сейчас в Украине все пункты пропуска через украинскую границу работают в штатном режиме.

Однако, из-за ситуации с коронавирусом правительство в ближайшее время ограничит количество действующих пунктов пропуска.

К закрытию запланировано около 70% всех пунктов, однако окончательный список уточняется.

Официальную информацию обещают обнародовать на Правительственном портале.

Кроме того, 11 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина закрывает авиасообщение с Италией на фоне эпидемии коронавируса в стране. Премьер отметил, что пока будут отменены полеты только из и в Италию, однако в дальнейшем такое решение может быть принято и в отношении других стран.

Как известно, из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.

Сообщалось, что Украина закроет большинство пунктов пропуска. Пока в стране действует карантин, работать будут только 49 из 218 пунктов пропуска.

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