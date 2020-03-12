Президента США Дональда Трампа не смогли уберечь от контакта с коронавирусом

Как сообщает газета Folha, на прошлой неделе Трамп встречался с бразильским чиновником Фабио Вайнгартеном, который является официальным представителем правительства Бразилии. Он сопровождал президента Бразилии Жаира Болсонару в ходе его визита в США.

Недавно стало известно, что Вайнгартен заразился коронавирусом после приезда из Америки. Так как инкубационный период коронавируса 14 дней, чиновник мог встречаться с американским лидером уже будучи больным. Кроме этого, он контактировал с президентом Бразилии.

В сети уже появилось фото со встречи двух лидеров, на которых Трамп стоит рядом с Вайнгартеном.

Напомним, что накануне Трамп на месяц закрыл сообщение с Европой, включая морские и авиаперевозки. Таким образом американский лидер надеется сдержать распространение коронавируса. Отмечается, что жесткие ограничения не коснуться Британии, в которой пока что менее 500 случаев заражения. В самих США на данный момент уже более 1100 больных. Около 40 человек умерли от осложнений.

Отметим, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что распространение коронавируса достигло стадии пандемии.

Тем временем, вирус стремительно распространяется по миру. Наибольшие очаги коронавируса сегодня находятся в Китае, США и Италии. Серьезно пострадали Германия, Франция и Испания. В Украине в связи с пандемией объявили трехнедельный карантин. По всей стране закрыли учебные заведения и отменили массовые мероприятия. Людей призывают соблюдать правила личной гигиены, избегать скопления людей, а при первых симптомах простуды обращаться к врачам. Ограничительные меры продлятся в Украине до 3 апреля. Дальше все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

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