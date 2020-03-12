Количество зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине увеличилось, зафиксированы новые случаи

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

«В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчину с Черновицкой области, жена которого вернулся в Италию в течение последних 14 дней», - говорится в сообщении.

Уточняется, что тест на коронавирус проводила вирусологическая рефернс- лаборатория центра общественного здоровья. Зараженных уже изолировали.

«Пациенты изолированы, им оказывается симптоматическое лечение, контактные лица находятся под наблюдением медиков», - подчеркивается в тексте сообщении.

Обратим внимание, что первый случай заражения коронавирусом Covid-19 в Украине был зафиксирован еще 3 марта.

Ранее мы писали, что новый штамм коронавируса Covid-19 получил новый статус от Всемирной организации здравоохранения, в связи с чем страны призывают активно бороться с ним.

«Согласно нашему выводу, Covid-19 можно охарактеризовать как пандемию», - говорится в сообщении.

При этом в ВОЗ уточнили, что статус пандемии не меняет их прогноза относительно опасности нового штамма коронавируса. Также это не освобождает власти стран от обязанностей противодействовать болезни.

Напомним, что коронавирус в Украине ударил с новой силой, количество людей в больницах растет: все подробности.

Также Politeka писала, что медики ответили, через сколько дней коронавирус проявляется после заражения.

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