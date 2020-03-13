Второй месяц весны уготовил украинцам дополнительный выходной

Об этом пишет Politeka.net.

Известно, что в апреле на украинцев ожидает дополнительный выходной.

Это связано с тем, что в апреле украинцы будут отмечать один из главных церковных праздников - Пасху.

Во втором месяце весны всего 21 рабочий день. Всего на субботу и воскресенье выпадает восемь дней, но в связи с Пасхой, понедельник, следующий за праздником, станет дополнительным выходным днем.

Таким образом, выходными днями в Украине автоматически становятся: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 20, 25, 26 апреля.

Не стоит забывать, что украинские школьники и студенты могут отдыхать в апреле дольше остальных. Все из-за карантина, который был введен Кабинетом министров из-за коронавируса.

Если карантин не будет досрочно отменен, то дополнительными выходными для них станут 1, 2 и 3 апреля.

Ранее мы рассказывали о том, что президент Владимир Зеленский вынес вердикт относительно отмены 8 марта в Украине. Напомним, что ключевым вдохновителем отмены празднования 8 Марта в Украине был экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, который подал такую идею осенью 2017 года.

Впрочем, большинство украинцев негативно относлись к этой идее. Не поддержал ее и нынешний президент Владимир Зеленский, который еще в 2018 году, будучи актером, заявил, что праздник 8 марта нужен.

"Для меня 8 марта близкий и приятный праздник, потому что 8 марта я привык поздравлять своих любимых женщин. Наши мамы, бабушки, наши учителя первые, я к ним очень трепено отношусь, дочери, у меня есть доченька - хочется их поздравить. Это настоящий женский праздник. Они все ждут. Ты даришь цветы. Ну когда еще?", - сказал он.

Напомним, что украинцы будут по-новому уходить в отпуск: "старые условия покажутся раем", важное заявление.

Как сообщала Politeka, рабочую неделю сократили, результаты ошеломляют: что происходит в Украине.

Также Politeka писала о переносе Рождества на 25 декабря.