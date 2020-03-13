Юную поэтессу Инеллу Огневу погубило коварное заболевание

О трагедии сообщили на ее странице в соцсети Facebook, передает Politeka.net.

Известно, что 21-летняя украинская поэтесса Инелла Огнева скончалась вчера, 12 марта, в Буче, где она и жила.

У девушки было неизлечимое заболевание, из-за которого организм не усваивал полезные вещества, и талантливая поэтесса просто таяла на глазах.

Сообщается, что в последнее время Инелла Огнева весила менее 25 килограммов, и специалисты до последнего боролись за жизнь юной украинки.

"В это трудно поверить ... Юная, талантливая, добрая, искренняя девочка оставила нас ... Инелла имела богатый внутренний мир, до последнего боролась с болезнью и благодарила Бога за все ... Ее стихи полны любви к окружающему миру и к окружающим людям . Эта юная девушка многим открыла путь к самосовершенствованию .... Светлая и вечная память ...", - написала Виктория Сопильняк.

"Она была удивительно мудрой, несмотря на юный возраст. Ее стихи, как притчи, учили нас быть терпеливыми, добрыми, щедрыми. Ее обращение ко всем шли по душе каждому, кто их читал. Эта девочка, похожая на ангела, приняла очень много боли и испытанием и до последней минуты верила в жизнь", - написала на странице поэтессы Ника Вербинская.

Дата проведения официальной церемонии прощания пока не сообщалась.

Ранее мы рассказывали о внезапной смерти известного украинца, который приехал из Китая. В возрасте 29 лет неожиданно скончался фигурист Николай Бондарь.

В связи с преждевременной кончиной парня – звезды отечественного спорта, в СМИ появилось немало информации о последнем месте работы фигуриста. Таковым оказался город Сучжоу, что недалеко от Шанхая, Китай. Однако уточняется, что мужчина умер в Киеве. Официальная причина смерти спортсмена - остановка сердца во сне.

Николай Бондарь – бронзовый призер чемпионата Украины 2008, участник юниорского чемпионата мира 2007/2008 и юниорских Гран-при. Он занялся фигурным катанием в 1996 году у тренера Марины Амирхановой. Спустя годы тренировок, его «фирменным» пируэтом на льду были так называемые в этом виде спорта «бабочки».

Напомним, кумир молодежи внезапно умер, врачи оказались бессильны: "его песни любили во всем мире".

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