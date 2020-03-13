Некоторые столичные супермаркеты решили заработать на панике из-за коронавируса



Как передает Politeka.net, соответственный снимок разместил юрист и блогер Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook



"Это уже ДНО? Или всё-таки нам ещё есть куда падать?", - подписал он свой пост.



На кадрах видно, что на пачке с 5 повязок стоит ценник в 115 гривен.



В магазине также указали, что это акционный товар, однако, где тут акция – неизвестно.

Подобный "маркетинговый ход" пользователи сети не оценили.



"Это Украина. Любое горе это возможность заработать. Так всегда было. С дна мы не поднимались.", " Согласна с вами, это дно)) всегда найдутся людишки, с убогой душонкой, и не факт что этим ограничится. Будут скупать товары первой необходимости, а потом просто перепродавать! Есть граждане, думающие что они бессмертные и вечные)) ну- ну!", "Стыдоба! Жадность зашкаливает. Есть хорошая поговорка:Украина родная мать, не украдешь, не будешь иметь!", "Новые Санжары, львовские медики, поющие гимн, тернополяне с попом молящиеся против приехавших из Китая, а теперь и медики-фармацевты-украинский народ во всей красе. Ужас и стыд на весь цивилизованный мир", - негодовали украинцы.

Напомним, по состоянию на 13 марта в Украине зафиксированы три случая заражения коронавируса. Первый случай был зафиксирован 3 марта. В связи с этим в Украине ввели карантин на три недели.

Напомним, что курс стремительно меняется, украинцев предупредили о росте цен: «Валюты не будет».

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