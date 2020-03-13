В Черновицкой области уже с 14 марта вводится чрезвычайное положение

Об этом вечером 13 марта сообщил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осадчук в видеообращении на своей странице в Фейсбук (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). По его словам, местные власти пошли на такие меры в связи с подтверждением второго случая коронавируса в области.

«Как известно, у нас есть второй подтвержденный случай инфекции в нашей области... Это побуждает и дает основания нам для того, чтобы ввести с завтрашнего дня чрезвычайную ситуацию на территории Черновицкой области», - объявил Осадчук.

Он призвал обратить внимание на ситуацию в европейских странах, которые уже какое-то время борются с эпидемией вируса. По словам чиновника, украинцы должны учиться на чужих ошибках и применять действующую нормативную базу для того, что сделать невозможным распространение вируса.

В рамках введения ЧП в области закрывают все рынки, торговые центры, гипермаркеты и тд. за исключением продуктовых секторов. Ограничительные меры вводятся с 15 марта по 3 апреля.

Кроме того, Осадчук обратился к жителям области с просьбой по возможности оставаться дома.

Всего по состоянию на 18:00 13 марта в Черновицкой области с подозрением на COVID-19 госпитализированы 8 человек. Также у двух человек в области заражение было подтверждено.

Важливе повідомлення! Gepostet von Сергій Осачук am Freitag, 13. März 2020

Отметим, что ранее похожие меры были приняты в городе Радомышль Житомирской области, где зафиксировали случай заражения коронавирусом.

Отмечается, что по Радомышльской территориальной общине Радомышльским городским головой принято распоряжение об ограничительных мерах в связи с распространением вирусной болезни. Так, в связи с зарегистрированным случаем заражения в городе будет приостановлено движение транспорта, также временно приостановлена работа всех рынков.

«Принято введение чрезвычайной ситуации в городе, которая предусматривает контроль пропуска на вход и выход людей из города», - заявил председатель Радомышльской ОГА Виктор Пулковский.

В Житомирской области изолировали 22 человека. Они контактировали с пожилой женщиной из Радомышля, у которой обнаружили коронавирус.

Напомним, закрывают рынки, транспорт не ходит: в Украине идут на крайние меры.

Как сообщала Politeka, выходить на улицу нельзя: срочное заявление Минздрава, раскрыта правда о ситуации с коронавирусом.

Также Politeka писала, что коронавирус убил еще одну украинку, количество жертв стремительно растет: Минздрав выдал правду.