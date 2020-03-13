Приостанавливают движение транспорта и закрывают все рынки в городе Радомышль Житомирской, где зафиксировали случай заражения коронавирусом

Об этом сообщает сайт Радомышльской общины. Также подробности озвучил председатель Радомышльской ОГА Виктор Пулковский.

Отмечается, что по Радомышльской территориальной общине Радомышльским городским головой принято распоряжение об ограничительных мерах в связи с распространением вирусной болезни.

Так, в связи с зарегистрированным случаем заражения в городе будет приостановлено движение транспорта, также временно приостановлена ​​работа всех рынков.

«Принято введение чрезвычайной ситуации в городе, которая предусматривает контроль пропуска на вход и выход людей из города", - заявил Пулковский.

Он отметил, что всего в городе два главных направления - до магистрали "Киев - Чоп" и в Малин - на этих постах будут стоять полицейские с контролем людей с температурой.

В Житомирской области изолировали 22 человека. Они контактировали с пожилой женщиной из Радомышля, у которой обнаружили коронавирус.

Как рассказал Пулковский в комментарии "Громадському", люди согласились на самоизоляцию добровольно.

Заметим, что еще два человека, которые контактировали с больной, являются жителями Киева. Поэтому их изолировали в столице. Также с ними провели беседу и их контакты сейчас прорабатывают.

Напомним, у 70-летней женщины обнаружили коронавирус 12 марта. Заразилась она в Польше. Когда вернулась в Украину, то сразу к врачам не обратилась и не самоизолировалась. Более того, СМИ сообщали, что по дороге домой больная гостила у родственников во Львове, принимала гостей у себя дома в Радомышле и ходила в церковь.

Сейчас женщина находится в больнице и изолирована. Врачи у нее обнаружили осложнения-воспаление легких. Проводят необходимое симпоматическое лечение. Состояние женщины – средней тяжести и она находится в инфекционном отделении.

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