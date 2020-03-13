В карантинной Италии скончалась гражданка Украины

Умерла Раиса Малышева, которая уехала на Апеннины на заработки и последнее время работала в городе Ровато, что в провинции Брешия, сообщает ТСН.

Известно, что женщина была госпитализирована пару дней назад и находилась в тяжелом состоянии – врачи не смогли помочь ей, она скончалась накануне.

13 марта в Минздраве ее смерть журналистам подтвердили. Родственники погибшей также подтвердили ее смерть.

65-летнюю киевлянку доставили в больницу города Кьяри с острой пневмонией, позже у нее диагностировали коронавирус, сообщается на странице Украинского центра в Италии.

Сообщается также, что Малышева работала в Италии официально, пишет «Обозреватель» :

«Женщина присматривала за пожилой парой в Ровато, что в Ломбардии – регионе-эпицентре коронавируса».

Фото: соцсети

Рекордсменом по заражениям в Европе является Италия. Там зафиксировано более 10 тысяч больных. Только 10 марта от осложнений в Италии скончалось около 170 людей. Отметим, что вирус быстро распространяется. Около 2 тысяч случаев заболевания зафиксировали во Франции, Испании и Германии.