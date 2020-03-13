В карантинной Италии скончалась гражданка Украины
Умерла Раиса Малышева, которая уехала на Апеннины на заработки и последнее время работала в городе Ровато, что в провинции Брешия, сообщает ТСН.
Известно, что женщина была госпитализирована пару дней назад и находилась в тяжелом состоянии – врачи не смогли помочь ей, она скончалась накануне.
13 марта в Минздраве ее смерть журналистам подтвердили. Родственники погибшей также подтвердили ее смерть.
65-летнюю киевлянку доставили в больницу города Кьяри с острой пневмонией, позже у нее диагностировали коронавирус, сообщается на странице Украинского центра в Италии.
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Сообщается также, что Малышева работала в Италии официально, пишет
«Женщина присматривала за пожилой парой в Ровато, что в Ломбардии – регионе-эпицентре коронавируса».
Фото: соцсети
Рекордсменом по заражениям в Европе является Италия. Там зафиксировано более 10 тысяч больных. Только 10 марта от осложнений в Италии скончалось около 170 людей. Отметим, что вирус быстро распространяется. Около 2 тысяч случаев заболевания зафиксировали во Франции, Испании и Германии.