В связи с введением карантина в Украине, чиновники решили возместить потерянные средства гражданам, но далеко не всем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Фонд социального страхования.

Так, объем социальных выплат будет зависеть от страхового стажа и средней зарплаты человека. Они будут начисляться украинцам, которые заражены ОРВИ или госпитализированы с подозрением на коронавирус.

К примеру, если у вас страховой стаж до трех лет, вы получите 50% от средней заработной платы. Если от трех до пяти лет – размер помощи составит 60%. От пяти до восьми лет – 70%.

Если же стаж более восьми лет – вы получите 100% средней зарплаты. Столько же получат украинцы, которые имеют льготы, а также участники Революции достоинства.

При этом чиновники не уточнили, что делать людям, которые просто не могут работать из-за карантина. Также остается вопрос с украинцами, которые самоизолировались.

Ранее мы писали, что СНБО закрыл украинскую границу для иностранцев сроком на две недели. При этом пограничная служба продолжит пускать граждан Украины, которые вернутся домой из других стран. По данным МВД, на короткий срок за границу выехало около 43 тысяч украинцев. Запрет на выезд за границу вводить не стали, но украинцев убедительно просят воздержаться от поездок.

Тем временем, в Харьковской области открыли уголовное дело против мэрии, которая отказалась вводить карантин в тот день, когда было постановление Кабмина. Как известно, местные власти решили, что образовательные учреждения продолжат работать несмотря на указания правительства и разрешили детям посещать школы и детские сады в четверг, 12 марта.

Напомним, что названы больницы в Киеве, где можно провериться на коронавирус: адреса.

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