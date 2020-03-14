Украинские граждане застряли за границей без возможности вернуться домой до того, как Украина закроет границы для иностранцев

Об этом стало известно из многочисленных сообщений в сети Фейсбук, передает Politeka. Так, пользователь под именем Ния Никель написала, что застряла в Лиссабоне. По ее словам, у нее был билет в Украину на 17 марта, но в этот день все рейсы уже будут отменены. Никель отметила, что в консульство она обратиться не смогла, так как они в субботу и воскресенье не работают.

«Звоню на горячую линию и что? Естественно в консульстве никто не знает, что авиа перекрыты и им нужно что-то решать... Говорят: покупайте билеты и валите, мы ничего не знаем, ваши проблемы», - пишет украинка.

По ее словам, в консульстве посоветовали покупать билеты и самостоятельно искать возможность, чтобы выбраться. Девушка отметила, что билеты очень подорожали, а некоторые перевозчики просто перестали продавать их. Позже Никель сообщила, что купить билеты ей все же удалось, но они обойдутся на 400 долларов дороже. Она подчеркнула, что многие украинцы, у которых нет лишней тысячи долларов 14-15 марта уже не смогут купить билеты и вернуться домой.

Отметим, что в комментариях у девушки отписалось еще несколько человек, которые попали в такую же передрягу.

«Оо подпишусь на обновление, у друзей похожая история», «У меня прилёт из Копенгагена в Киев 16-го в 01:30 ночи. Почти на грани, надеюсь получится запрыгнуть в последний вагон)», «Мда, интересная головоломка) если что, на связи, будем объединять усилия и штурмовать границу на ездовых собаках», «Я тоже застрял в Лиссабоне с рейсом в 19:40. Билеты вчера ещё подорожали в тысячу раз. В Wizair не дозвониться, но судя по сайту и расписанию - они еще не в курсе решения наших госмужей», - пишут пользователи сети.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса Украина приняла решение закрыть границу для иностранцев. Украинцы смогут вернуться домой, но это будет нелегко, так как многие перевозчики могут отменить рейсы.

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