Лідер Білорусі зробив свого роду «передбачення» з приводу паніки навколо епідемії

За інформацією ЗМІ, Олександр Лукашенко ще 11 років тому заговорив про типову паніку навколо епідемії грипу

Тоді за вікном був 2009-й, лютував свинячий грип і Лукашенко гостював в Україні, саме на зустрічі з тоді президентом Ющенком він сказав:

«Давайте говорити відверто, чи давно ми перестали «кукурікати» щодо «пташиного» грипу? «Кукурікав» весь світ. Напевно, все вже продали. Сьогодні завищали по-свинячому. А завтра, напевно, замуркаємо або замукаємо. Ви що, не розумієте, що відбувається?», - наводить слова президента Білорусі UDF.by . Лукашенко впевнено натякав журналістам, що ситуація буде повторюватися і з іншими вірусними інфекціями:

«Це не чума і не халера», - додав Лукашенко сказавши, що хвороба виліковна, а зайва паніка та ажіотаж, який роздувається через того, що відбувається – тільки заважає боротьбі з хворобою.

Як відомо, за даними станом на п'яте березня в Білорусі був виявлений 21 випадок зараження коронавірусом та й сам Олександр Лукашенко відчуває себе останнім часом не дуже добре.

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко екстрено скасував «Велику розмову з президентом» і переніс її на невизначений термін.

Telegram-канал Незигарь, наближений до Кремля, повідомив, що Олександру Лукашенку нібито раптово стало погано і він втратив свідомість.

Як стверджують інсайдери, напередодні ввечері Лукашенко відчув нездужання і впав в непритомність, тому в Мінську вирішили скасувати всі заходи з його участю. У мережі відразу припустили, що президент Білорусі захворів коронавірусом.

Прес-секретар президента Наталія Ейсмонт заявила, що «Велику розмову з президентом», заплановану на 12 березня, було скасовано.

«Справа не тільки в коронавірусі», — заявила вона.

Ейсмонт також заявила, що Олександр Лукашенко нібито переніс важливий захід через "нашарування в графіку глави держави найважливіших політичних заходів".

"Якщо в своєму питанні ви натякаєте на скасування названого заходу в згідно з поширенням вірусу, то відповім так: справа не тільки в коронавірусі. Хоча позиція президента цьому питанні однозначна: шапкозакидання і безтурботного ставлення до ситуації бути не має зараз, всім потрібно бути дуже акуратними", - резюмувала прес-секретар в спілкуванні з журналістами.



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