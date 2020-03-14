У зв'язку із введенням карантину в Україні, чиновники вирішили відшкодувати втрачені кошти громадянам, але далеко не всім

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Фонд соціального страхування.

Так, обсяг соціальних виплат буде залежати від страхового стажу та середньої зарплати людини. Вони будуть нараховуватися українцям, які заражені ГРВІ або госпіталізовані з підозрою на коронавірус.

наприклад, якщо у вас страховий стаж до трьох років, ви отримаєте 50% від середньої заробітної плати. Якщо від трьох до п'яти років – розмір допомоги становитиме 60%. Від п'яти до восьми років – 70%.

Якщо ж стаж понад вісім років – ви отримаєте 100% середньої зарплати. Стільки ж отримають українці, які мають пільги, а також учасники Революції гідності.

При цьому чиновники не уточнили, що робити людям, які просто не можуть працювати через карантин. Також залишається питання з українцями, які самоизолировались.

Раніше ми писали, що РНБО закрив українську кордон для іноземців строком на два тижні. При цьому прикордонна служба продовжить пускати громадян України, які повернуться додому з інших країн. За даними МВС, на короткий термін за кордон виїхало близько 43 тисяч українців. Заборона на виїзд за кордон вводити не стали, але українців переконливо просять утриматися від поїздок.

Тим часом у Харківській області відкрили кримінальну справу проти мерії, яка відмовилася вводити карантин в той день, коли була постанова Кабміну. Як відомо, місцева влада вирішила, що освітні установи продовжать працювати незважаючи на вказівки уряду і дозволили дітям відвідувати школи та дитячі садки у четвер, 12 березня.

Нагадаємо, що названі лікарні в Києві, де можна перевіритися на коронавірус: адреси.

Раніше Politeka писала, що Пальчевський терміново звернувся до українців: перша смерть від коронавіруса в Україні.

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