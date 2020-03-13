Президент України Володимир Зеленський про посилення заходів через коронавірус

Зеленський розповів у відеозверненні, що кордон буде закрито вже з 16 березня. Після цього іноземні громадяни не зможуть потрапити в Україну. (Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми закриваємо кордон для іноземців. Будуть закриті прикордонні пункти пропуску для пасажирського сполучення. Два тижні, починаючи з 00,00 годин 16 березня 2020 іноземні громадяни не зможуть потрапити на територію України: ні літаків, ні потягом, ні автомобілем, ні іншим іншими засобами", - сказав Зеленський.

Президент додав, що винятком будуть дипломати та інші люди зі спеціальними перепустками. При цьому ніхто не закриває кордон для вантажів. Водіїв і екіпажі кораблів і літаків будуть перевіряти додатково.



Зеленський розповів, що українці, які полетіли чартерами в подорож, зможуть повернутися назад. Інші громадяни країни через три доби не зможуть уже попасти назад.

"Що стосується решти громадян країни, через три доби ми закриваємо регулярне авіасполучення. За цей час ви повинні повернутися додому", - уклав президент.