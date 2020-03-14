Излечившихся от COVID-19 люди могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на управление больничных учреждений Гонконга.

К такому выводу врачи пришли после наблюдения за вылечившимися пациентами.

Глава центра инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет Оуэн Цзэн заявил, что двое или трое из них уже не способны делать то, что могли делать раньше.

"Они задыхаются при быстрой ходьбе. У некоторых пациентов может наблюдаться снижение функции легких на 20-30% (после выздоровления)", - говорится в сообщении.

После проведенных анализов, у людей выявил признаки, схожие с симптомом "матового стекла", что свидетельствует о повреждении внутренних органов.

Врач также подчеркнул, что еще нужно выяснить, какой долгосрочный эффект в плане воздействия на легкие может оказать заболевание.

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