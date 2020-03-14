В Украине подтвердился четвертый случай коронавируса

Об этом стало известно из telegram-канала "UN - сливы и груши", передает Politeka. Согласно данным СМИ, в Тернопольской области коронавирус обнаружили у женщины, которая недавно приехала с Италии. Отмечается, что жительнице Кременецкого района провели тесты на разные штаммы гриппа и ни один из них не подтвердился.

«Местные врачи района, когда женщина пришла в поликлинику испугались и закрыли поликлинику. Люди в панике, не знают что делать», - пишет telegram-канал.

Отмечается, что женщине стало плохо, она начала задыхаться, поэтому ее срочно доставили в Тернополь. Известно, что после возвращения из Италии она гостила на Львовщине. Домой зараженная добиралась рейсовыми автобусами.

Таким образом, на данный момент официально подтвержденные случаи коронавируса зафиксированы в трех областях Украины - Черновицкой, Житомирской и Тернопольской. Тем временем, в Италии, откуда в Украину чаще всего завозят коронавирус, всего за сутки заболело более 5 тысяч человек. Вирус стремительно распространяется. Страну не спасают даже ограничительные меры, карантин и отмена всех массовых мероприятий.

Согласно карте распространения коронавируса Джона Хопкинса, наибольшие очаги коронавируса в мире на сегодняшний день фиксируются в Китае, Италии, Иране и Южной Корее.

Кстати, Польша 14 марта приняла решение о закрытии границ для иностранных граждан, в том числе для украинцев. Запрет начнет действовать с полуночи 15 марта. Граждан Польши будут впускать в страну, но отправлять на двухнедельную обсервацию. Как известно, в соседней Польше сегодня зафиксировано 84 случая заражения коронавирусом, 2 человека погибли.

Напомним, что украинцам на карантине начнут выдавать соцпомощь, но получат не все: формула расчета.

Как сообщала Politeka, Лукашенко ошарашил украинцев пророчеством о коронавирусе: «Замурлыкаем или замычим».

Также Politeka писала, что в Украине ввели чрезвычайное положение, все ТЦ закрываются, экстренное заявление.