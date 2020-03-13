У Чернівецькій області вже з 14 березня вводиться надзвичайний стан

Про це ввечері 13 березня повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осадчук у відеозверненні на своїй сторінці в Фейсбук (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). За його словами, місцева влада пішла на такі заходи у зв'язку з підтвердженням другого випадку коронавірусу в області.

«Як відомо, у нас є другий підтверджений випадок інфекції у нашій області... Це спонукає і дає нам підстави для того, щоб ввести з завтрашнього дня надзвичайну ситуацію на території Чернівецької області», - оголосив Осадчук.

Він закликав звернути увагу на ситуацію в європейських країнах, які вже якийсь час борються з епідемією вірусу. За словами чиновника, українці повинні вчитися на чужих помилках і застосовувати діючу нормативну базу для того, що зробити неможливим поширення вірусу.

В рамках запровадження НС в області закривають усі ринки, торгові центри, гіпермаркети і тд. за винятком продуктових секторів. Обмежувальні заходи вводяться з 15 березня по 3 квітня.

Крім того, Осадчук звернувся до жителів області з проханням по можливості залишатися вдома.

Всього станом на 18:00 13 березня у Чернівецькій області з підозрою на COVID-19 госпіталізовано 8 осіб. Також у двох людей в області зараження було підтверджено.

Важливе повідомлення! Gepostet von Сергій Осачук am Freitag, 13. März 2020

Відзначимо, що раніше схожі заходи були прийняті в місті Радомишль Житомирської області, де зафіксували випадок зараження коронавірусом.

Наголошується, що за Радомишльською територіальною громадою Радомишльским міським головою прийнято розпорядження про обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням вірусної хвороби. Так, у зв'язку з зареєстрованим випадком зараження в місті буде припинено рух транспорту, також тимчасово припинена робота всіх ринків.

«Прийнято введення надзвичайної ситуації в місті, яке передбачає контроль перепустки на вхід і вихід людей з міста», - заявив голова Радомишльської ОДА Віктор Пулковський.

В Житомирській області ізолювали 22 людини. Вони контактували з літньою жінкою з Радомишля, у якої виявили коронавірус.

Нагадаємо, закривають ринки, транспорт не ходить: в Україні йдуть на крайні заходи.

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