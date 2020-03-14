В правительстве уже дали поручения таможне и погранслужбе

В субботу, 14 марта, на внеочередном заседании Кабмина обсудили неотложную эвакуацию граждан Украины из Италии, которая наиболее пострадала от вспышки коронавирусной инфекции COVID-19

Как передает Politeka.net со ссылкой на сайт Кабмина, правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить эвакуацию украинцев.

В частности, Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию.

Государственная пограничная служба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы.

Отметим, в Италии по состоянию на 14 марта количество больных коронавирусом составило 5198 человек. Умерли 439 человека, вылечились от нового заболевания 394. На консульском учете в Италии находятся более 15 тысяч украинцев.

Тем временем, в самой Украине растет количество зараженных. На сегодня, 14 марта, официально подтверждены случаи коронавируса в трех областях - Черновицкой, Житомирской и Тернопольской.

Последний случай зафиксировали на Тернопольщине. По информации СМИ, COVID-19 обнаружили у женщины, которая недавно приехала из Италии. Ей сделали тесты на разные штаммы гриппа и ни один из них не подтвердился.

«Местные врачи Кременецкого района, когда женщина пришла в поликлинику, испугались и закрыли поликлинику. Люди в панике, не знают что делать», - говорится в популярном телеграм-канале "UN - сливы и груши".

Учитывая решение властей об эвакуации украинцев из Италии, следует вспомнить, что во время предыдущего подобного мероприятия страну всколыхнула волна беспорядков. Речь о ситуации, когда в Украину 20 февраля 2020 прибыл борт с эвакуированными из китайского Уханя (почти сто человек).

После того, как стало понятно, что эвакуированных хотят разместить в реабилитационном центре МВД "Новые Санжары" на Полтавщине, местные жители забаррикадировали подъездную дорогу к санаторию. На место были стянуты силы полиции и Нацгвардии, включая тяжелую бронетехнику.

Как только прибыли колонны автобусов с эвакуированными, люди начали забрасывать их камнями. Президент Владимир Зеленский обещал привести к ответственности устроивших бунт.

Напомним, что украинцам на карантине начнут выдавать соцпомощь, но получат не все: формула расчета.

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