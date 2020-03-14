У зв'язку з загальнонаціональним карантином через коронавірус авіакомпанія МАУ повністю закриває регулярне авіасполучення в Україні

Про це інформує прес-служба авіаперевізника.

Згідно з повідомленням компанії, це відбудеться в 00:00 годин в ніч з 16 на 17 березня.

«Наші пасажири - співвітчизники, які перебувають за кордоном, повинні повернутися додому до цього моменту, скориставшись усіма можливими засобами транспортного сполучення», – йдеться у повідомленні.

Тим українцям, які не встигнуть повернутися додому до цього часу, слід звернутися до українського консульства в країні перебування. Їх доправлять додому окремими нерегулярними рейсами.

Також у компанії попередили про те, що на регулярних рейсах МАУ 15 і 16 березня кількість вільних місць обмежена, що слід враховувати тим, хто зібрався терміново повертатися додому, і поставитися до цього з розумінням.

Порядок переоформлення авіаквитків пасажирів, рейси яких скасовуються, буде розміщений на сайті МАУ www.flyuia.com найближчим часом. Розклад рейсів, які будуть відновлені, також буде доступно після скасування заборони на авіасполучення.

У свою чергу міністр інфраструктури України Владислав Криклій на брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки повідомив, що зараз ведуться переговори з авіакомпаніями, щоб ті не намагалися компенсувати майбутні збитки, піднявши ціни на квитки.

Обмеження торкнуться і пунктів пропуску на кордоні. 107 з них припиняють свою роботу до 3 квітня, а 123 поки будуть працювати в колишньому режимі. Цю інформацію озвучив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

Він уточнив, що закриті ті пункти, де був невеликий пасажиропотік.

Раніше ми розповідали, що міністр закордонних справ Арсен Аваков розповів про заходи, які будуть застосовуватися до тих, хто захоче нажитися на коронавірусе. Спекулянтів, які бажають заробити на дефіцитних масках і засобах захисту, «жорстко каратимуть».

Нагадаємо, Україна закриває кордони, озвучено точний час.

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