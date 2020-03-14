Люди, які вилікувалися від COVID-19 можуть страждати від погіршення функції легень і задухи при швидкій ходьбі

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на управління лікарняних установ Гонконгу.

До такого висновку лікарі прийшли після спостереження за пацієнтами.

Голова центру інфекційних захворювань лікарні Принцеси Маргарет Оуен Цзен заявив, що двоє або троє з них вже не здатні робити те, що могли робити раніше.

"Вони задихаються при швидкій ходьбі. У деяких пацієнтів може спостерігатися зниження функції легень на 20-30% (після одужання)", - говориться в повідомленні.

Після проведених аналізів, у людей виявив ознаки, схожі з симптомом "матового скла", що свідчить про пошкодження внутрішніх органів.

Лікар також наголосив, що ще потрібно з'ясувати, який довгостроковий ефект в плані впливу на легені може надати захворювання.

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