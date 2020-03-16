Самолет спецрейса с эвакуированными из Италии украинцами приземлился в международном аэропорту "Борисполь" поздно вечером в воскресенье, 15 марта

На нем прилетели 123 украинца, которые не смогли попасть на территорию Украины из-за того, что застряли на границе Италии, из-за закрытия границ со Словенией. (Чтобв посмотреть видео - проскролльте вниз)

Отмечается, что в аэропорту "Борисполь" провели экспресс-тест на COVID-19 123 эвакуированным из Италии. Все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не обнаружили.

Итальянские медики совершили медицинский осмотр пассажиров до посадки в самолет. Было осуществлено также температурный скрининг. Непосредственно во время посадки на борт украинские медики также замеряли эвакуированным температуру тела. У всех пассажиров она была в норме. Медики Центра медицины катастроф в течение всего полета проводили медико-санитарный надзор.

После прибытия самолета в Украину в аэропорту Борисполь врачи-эпидемиологи сделали быстрый тест на COVID-19.

Как сообщили в Офисе президента Украины, все эвакуированные подписали согласие на прохождение добровольной самоизоляции в домашних условиях в течение 14 дней (на время возможного инкубационного периода).

"За нарушение домашнего карантина предусмотрена ответственность. На самоизоляцию будут отправлены люди без симптомов острых вирусных заболеваний и с отрицательным результатом теста на COVID-19", - сообщили в ОП.

Напомним, 13 марта сообщалось, что украинцы застряли на границе со Словенией и не могут попасть домой. Пограничники не пропускали два автобуса с украинцами.

Дело в том, что 11 марта правительство Словении из-за коронавируса решило закрыть границу с Италией. Ограничения начали действовать с 8 утра пятницы, 13 марта. Въезд разрешен лишь гражданам Словакии и лицам, имеющим вид на жительство в этой стране. Также приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение.

Прибуття спецрейсу з евакуйованими українцями до Міжнародного аеропорту «Бориспіль». Прибуття спецрейсу з евакуйованими українцями до Міжнародного аеропорту «Бориспіль». Gepostet von Офіс Президента України am Sonntag, 15. März 2020

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