В украинском правительстве срочно обратились к гражданам из-за коронавируса Covid-19, который оказался опаснее, чем рассказывали раньше

Как сообщает Politeka, слова Министра здравоохранения Илья Емца приводит пресс-служба ведомства.

«Со всей ответственностью сообщаю: сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда. Для инфекции не имеет значения материальное положение или социальный статус. Болеют как всемирно известные политики, актеры, так и простые люди. Сегодня враг номер один не только украинского общества, но и всего мира - это смертельно опасная инфекция, коронавирус», - отметил он.

По словам чиновника, действовать нужно «немедленно», поскольку промедление может обернуться смертями людей.

Чтобы бороться с коронавирусом, рекомендуется закрыть заведения общественного питания и ТРЦ, а рабочими оставить только аптеки и продуктовые магазины. Кроме того, предлагается ограничить передвижение внутри страны и движение общественного транспорта.

«Больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные, с учетом ситуации. Все плановые мероприятия отменить и направить все ресурсы на подготовку к борьбе с инфекцией», - подчеркивается в тексте обращения.

Отдельным видом борьбы с Covid-19 в Минздраве назвали самоизоляцию.

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