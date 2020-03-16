Одна из самых известных украинок в Голливуде, актриса и модель Ольга Куриленко, хорошо известная российскому зрителю по роли девушки Бонда в картине «Квант милосердия», заболела COVID-19, вызываемой коронавирусом из Китая

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.

По словам актрисы, она сидит дома на карантине уже неделю после положительного теста на коронавирус.

«Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!», — написала Куриленко.

Как известно, Куриленко родилась в Бердянске, где получила среднее образование. С ранних лет Ольга учила английский язык. Уже в 16-летнем возрасте Куриленко переезжает в Париж, где начинает работать в модельном бизнесе. Спустя два года Куриленко становится востребованной моделью, ее лицо украшает обложки известных журналов, с ней подписывают рекламные контракты.

Широко известной девушку сделала роль в одном из фильмов о Джеймсе Бонде. После этого актриса много снималась в европейском, китайском и голливудском кино. Отметим, что у Куриленко есть сын Александр. Ее личная жизнь довольно бурная.

Отметим, по состоянию на 16 марта в мире зарегистрировано более 162 тыс. случаев заражения коронавирусом. Больше всего - в Китае и Италии. На третьем месте - Иран, на четвертом - Южная Корея, на пятом - Испания. В десятку стран с наибольшим числом случаев входят Германия Франция, США, Швейцария и Норвегия.

В Китае из-за коронавируса погибли более 3 тыс. человек, в Италии - более 1,4 тыс., в Иране - более 720.

В Украине на данный момент подтверждено три случая заражения COVID-19. Первые два случая были подтверждены в Черновицкой области. Третий - в Радомышле Житомирской области, который закончился летально.

Напомним, что условия карантина усилят, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России из-за коронавируса, принято радикальное решение: что изменится с 17 марта.