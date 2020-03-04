Реальность оказалась совершенно не такой, какой ее рисовали в телевизоре пропагандисты

Обещанного рая с приходом «русского мира» люди, активно звавшие и защищавшие его, так и не дождались

А по сему все чаще вспоминают о жизни до войны. О трансформации в сознании жителей Донбасса рассказывает телеграмм-канал «Вольнодумец» на примере реальной истории.

Главная героиня повествования – 70-летняя баба Люба, которая прожила в Донецке 55 лет. Когда все соседи и знакомые в 2014 году, охваченные лихорадкой «русской весны» бегали с флагами РФ и ждали Путина, она пыталась образумить их и призывала держаться за Украину, а всех, кто обещает райскую жизнь под крылом России, гнать подальше.

Однако слова пожилой женщины никто не слышал, а многие откровенно считали ее ничего не понимающей. В конце концов пенсионерка плюнула и уехала к сестре на подконтрольную властям Украины территорию в Красноармейск. В Донецк она наведывается лишь для того, чтобы оплатить коммунальные услуги, ведь в городе у нее осталась двухкомнатная хрущевка в Буденовском районе.

Жизнь ее земляков за это время кардинально изменилась. После того, как Донецк оказался в российской оккупации, закрылись мелкие и средние компании, предприятия, был уничтожен аэропорт, приказала долго жить железная дорога. Вместо этого местные жители получили комендантский час, блокпосты, мародерство, с магазинов исчезли нормальные продукты, а спокойная жизнь стала иллюзией. Более того, многие знакомые бабы Любы в результате остались без работы и без средств к существованию.

Как только люди по привычке начали возмущаться, их негодование услышали «русские отпускники», проходившие мимо. Не долго думая, они стукнули прикладом сына соседки пенсионерки по голове и пригрозили, что в следующий раз за подобные речи отправят особо недовольных на подвал «МГБ».

«А на следующий день возле подъезда соседи начали тихо возмущаться и искать сочувствия. И тут баба Люба не выдержала и напомнила им, как они с плакатами бегали за русский мир. «Вы же сами сломали себе спокойную жизнь. Этого хотели? Так вам, падлам, и надо»,- подитожила баба Люба и спокойно уехала к сестре», – пишет автор.

Теперь же, когда пожилая женщина приезжает в Донецк, слышит то же нытье о плохой жизни, что и раньше. Однако теперь у тех, кто звал россиян в свой город, риторика очень поменялась.

«После Нового 2020 года соседка наконец сказала: «Скорей бы все уже закончилось. Хоть бы пришла Украина и был порядок. Нам бы пожить, как до войны!» . Бытие или битье «русским миром» тоже прочищает сознание!», – подытожил рассказчик.

Напомним, украинцы скинулись защитнице "русского мира" на лечение.

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