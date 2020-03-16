А какая ситуация у Ваших супермаркетах?

Некоторые столичные супермаркеты решили заработать на панике из-за коронавируса



Как передает Politeka.net, соответственный снимок разместил юрист и блогер Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook



"Маски по 100 гривен меня уже не удивляют, но гречка по 59.99 это уже просто ДНО.", - сообщил он в подписи к посту.

На кадре видно, стоимость 1 кг гречки составляет почти 60 гривен.





Пользователи сети в большинстве случаев возмущались такими расценками "предприниматель".

"Потому что нет расстрела за такое, как в Китае", "Далась вам эта гречка, кушайте перловку.", "Одни наживаются - другие выживают !!! Добивают, чем только могут ! Дааааа уж, надо заворачиваться в простынь и активно ползти на кладбище".

Но были и те, которые не увидели ничего удивительного в этом ценнике, уточнив, что группа импортная.

"Именно у этой гречке всегда была такая цена", "Это импортная гречка, она всегда столько стоила, не нагнетайте. Есть и макароны по 200грн. На полках все есть!".

Ранее мы сообщали, что некоторые столичные супермаркеты решили заработать на панике из-за коронавируса.

На опубликованном фото видно, что на пачке с 5 повязок стоит ценник в 115 гривен.

В магазине также указали, что это акционный товар, однако, где тут акция – неизвестно.

Подобный "маркетинговый ход" пользователи сети не оценили.

Напомним, что курс стремительно меняется, украинцев предупредили о росте цен: «Валюты не будет».

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