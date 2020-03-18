Коронавирус COVID-19 поразил почти двести тысяч человек в мире, и, судя по новому исследованию, это очень оптимистичные данные

Реальная ситуация может быть гораздо хуже. Так, американские ученые выяснили, что врачам удается обнаружить лишь одного из 10 зараженных вирусом COVID-19, передает научный журнал Science.

Исследователи проанализировали период в Китае, когда врачи ещё не ввели карантин и не начали проводить тесты в массовом порядке. Ученые из США смоделировали процесс распространения вируса для 375 китайских городов. С конца декабря до середины января, когда зараженных было ещё сравнительно немного, 86% случаев заражения коронавирусом остались незамеченными, отмечают исследователи. После того как китайские власти начали бороться с эпидемией и установили строгий карантинный режим, количество обнаруженных случаев возросло до 60%.

"Если у нас в США есть 3500 подтверждённых случаев заражения, это значит, что на самом деле может быть заражено 35 тысяч человек", - заявил руководитель исследовательской группы Джеффри Шаман.

Отметим, за последние сутки новым коронавирусом по всему миру заразились свыше 11 тысяч человек, умерли 475 человек. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.

По данным на утро 18 марта, COVID-19 выявлен в 154 государствах, общее число заболевших составило 197 139, летальных исходов 7916, выздоровели 81 738 человек. Отмечается, что за последние сутки вирус обнаружен в восьми новых странах.

17 марта в Украине вдвое увеличилось количество инфицированных коронавирусом. За день подтверждено 7 новых случаев COVID-19. Один из них - в Киевской области. Тест показал положительный результат у 44-летнего мужчины, который был за границей.

Еще 6 случаев - в Черновицкой области. Там инфицирование коронавирусом подтвердили у людей возрастом 31, 18 и 10 лет, а также у двоих малишей возрастом год и десять месяцев и 6 месяцев. Шестой случай стал летальным - 33-летняя женщина умерла. Все заразившиеся входили в контакт с теми, у кого подтвердили коронавирус.

Таким образом, на данный момент в Украине подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два из которых стали летальными.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, карантин в Киеве: столицу закрывают на въезд и выезд, все подробности ограничений.

Также Politeka писала, что визы больше не выдают, КПП перекрыты: что происходит, подробности.