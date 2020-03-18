Во всем мире регистрируются случаи заражения коронавирусом

Смертельно опасный недуг не щадит даже знаменитостей, пишет Politeka.net

Известный актер Том Хэнкс и его супруга Рита заболели коронавирусом в Австралии.

Артист рассказал в Инстаграм, что чувствовали себя с женой уставшими, появилась боль в горле и озноб. После обращения к врачу, тест подтвердил заражение коронавирусом.

Всемирно известная актриса и модель родом из Бердянска (Запорожская область) Ольга Куриленко также заразилась. Сейчас она находится в изоляции.

"Температура и слабость – мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!", - написала она в соцсети.

Актер Кристофер Хивью, сыгравший роль Тормунда в сериале "Игра престолов" признался, что болен. Актер отметил, что у него проявились легкие признаки простуды.

"Я со своей семьей буду находиться дома на карантине столько, сколько потребуется", - написал он.

Голливудский актер Идрис Эльба, сыгравший в фильме «Рок-н-рольщик» написал в Твиттере следующее:

"Сегодня утром у меня был положительный тест на Covid- 19. Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет никаких симптомов, но я был изолирован с тех пор, как узнал о своем возможном воздействии вируса".

Главный тренер лондонского ФК "Арсенал" Микель Артета сообщил о положительном результате на коронавирус.

"Я вновь буду работать, как только мне позволят", – отметил он.

У жен премьер-министров Канады и Испании, Софи Грегуар-Трюдо и Бегонии Гомес, обнаружили коронавирус. Обе находятся на карантине.

Французский баскетболист Руди Гобер заразился, хотя перед этим высмеивал панику вокруг вируса.

"Хочу напомнить вам, что необходимо регулярно мыть руки с мылом и стараться не трогать свое лицо, глаза и нос", – написал он в Twitter.

Рейчел Мэтьюз, звезда "Холодного сердца 2", последнюю неделю провела в изоляции. Артистка расскзала, что чувствовала боль в горле, лихорадку, усталость, а также у нее были сухой кашель и затрудненное дыхание.

"Подумала, что стоит написать свои симптомы за неделю. Надеюсь, это будет полезным для кого-то", – сообщила Рейчел.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

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