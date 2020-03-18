Это коснется лишь некоторых украинцев

Украинцев, которые находятся в самоизоляции, планируют финансово поддерживать

Об этом во время брифинга заявила глава исполнительной дирекции Фонда социального страхования Елена Дума, передает Politeka.net.

Сообщается, что Фонд будет выплачивать денежную компенсацию тем украинцам, которые находятся в самоизоляции в рамках карантина.

По словам Елены Думы, этим украинцам будут выплачивать 50% от заработной платы.

"На время самоизоляции под медицинским наблюдением фонд будет выплачивать 50% заработной платы", — подчеркнула она.

Более того, во время карантина, который продлится, как минимум, до 3 апреля, действует особый порядок выдачи листов нетрудоспособности.

В частности, в настоящее время профильным министерством разрабатывается порядок оформления электронных "больничных".

Ранее мы сообщали о том, что Кабмин ужесточил карантин в Украине. Жесткие меры будут введены с 17-18 марта и продлятся, как минимум, до 3 апреля.

Решением Кабинета министров приостановлено железнодорожное, авиа - и междугородное автобусное и межобластное пассажирское сообщение. Также прекращают работу метрополитены Киева, Харькова и Днепра.

Также запрещается перевозить свыше 10 украинцев одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, а также в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Что касается всего мира, то эпидемия коронавируса выходит из-под контроля. По состоянию на 18 марта, на Земле заражено более 197 тысяч человек. Жертвами коронавируса COVID-19 уже стали свыше 7900 человек.

Напомним, что условия карантина усилят, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России через коронавирус