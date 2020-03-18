Украинцев, которые находятся в самоизоляции, планируют финансово поддерживать
Об этом во время брифинга заявила глава исполнительной дирекции Фонда социального страхования Елена Дума, передает Politeka.net.
Сообщается, что Фонд будет выплачивать денежную компенсацию тем украинцам, которые находятся в самоизоляции в рамках карантина.
По словам Елены Думы, этим украинцам будут выплачивать 50% от заработной платы.
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"На время самоизоляции под медицинским наблюдением фонд будет выплачивать 50% заработной платы", — подчеркнула она.
Более того, во время карантина, который продлится, как минимум, до 3 апреля, действует особый порядок выдачи листов нетрудоспособности.
В частности, в настоящее время профильным министерством разрабатывается порядок оформления электронных "больничных".
Ранее мы сообщали о том, что Кабмин ужесточил карантин в Украине. Жесткие меры будут введены с 17-18 марта и продлятся, как минимум, до 3 апреля.
Решением Кабинета министров приостановлено железнодорожное, авиа - и междугородное автобусное и межобластное пассажирское сообщение. Также прекращают работу метрополитены Киева, Харькова и Днепра.
Также запрещается перевозить свыше 10 украинцев одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, а также в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.
Что касается всего мира, то эпидемия коронавируса выходит из-под контроля. По состоянию на 18 марта, на Земле заражено более 197 тысяч человек. Жертвами коронавируса COVID-19 уже стали свыше 7900 человек.
Напомним, что условия карантина усилят, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.
Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".
Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России через коронавирус