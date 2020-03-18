Пандемия коронавируса не обошла Украину, и количество заболевших растет с каждым днем, причем есть уже летальные исходы

В особой зоне риска – пенсионеры, среди которых уровень смертности самый высокий, согласно статистике ВОЗ. Именно поэтому эта категория населения нуждается в особом внимание во время карантина.

Известный украинский политолог Юрий Романенко предложил свой вариант, как поддержать стариков сейчас и свести к минимуму риск их заражения коронавирусом, максимально изолировав их от контактов с заболевшими. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

По его словам, в магазинах необходимо выделить время, в которое туда будут пускать только пенсионеров.

«Государство должно определить, что пенсионеры, допустим, приходят с 12-00 до 15-00. По такому пути пошли в Ирландии. Думаю, что это будет рациональной мерой».

Правда, в том, что такое сработает в Украине, автор верит не особо, приводя в пример первый день карантина и отмечая, что у нас делается «традиционно все через ж**у».

Ранее мы писали о том, что, по словам президента, украинские пенсионеры получат дополнительные выплаты в связи с карантином, направленным на профилактику эпидемии коронавируса.

Владимир Зеленский отметил, что доплату в размере тысячи гривен должны получить те пенсионеры, которые в обычное время получают до пяти тысяч.

Правда, он не уточнил, будет ли это единоразовая выплата пенсионерам, или дополнительные деньги будут начисляться ежемесячно на протяжении всего периода действия карантинных ограничений (сколько продлится карантин внутри страны, также пока непонятно).

По состоянию на январь 2020 года в Украине было более 11 млн пенсионеров. Средний размер выплат - 3083 гривен, а пенсию до четырех тысяч получают более 80% пенсионеров.

Напомним, пенсионеров лишили льгот из-за эпидемии.

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